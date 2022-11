Minister van Buitenlandse Zaken van Wit-Rusland plots overleden

Video

‘Deze uitspraken van Tahmina moeten ex-vrouw pijn doen’

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week onder andere over een opmerkelijke onthulling van Tahmina Akefi over de relatie die ze had met Peter R. de Vries.