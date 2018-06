Hilarisch: vrienden zeulen heel WK rond met kartonnen voetbalmaatje

Ⓒ YouTube

De Mexicaanse voetbalsupporter Javier, die van zijn vrouw niet met zijn vrienden mee mocht naar het WK voetbal in Rusland, is er - door een creatieve en hilarische oplossing van zijn maatjes - tóch een beetje bij. Zijn vrienden maakten een kartonnen bord met zijn foto in levensecht formaat en slepen die nu overal mee naartoe. De beelden die zij daarvan delen op sociale media werken behoorlijk op de lachspieren.