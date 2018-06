Republikeinen Senaat: kind hoort bij ouders

Sinds het van kracht worden van strengere regels half april zijn bijna 2000 kinderen van hun ouders gescheiden nadat de gezinnen vanuit Mexico illegaal de grens met de VS waren overgegaan. Omdat de volwassenen in afwachting van hun strafzaak worden vastgezet, worden de kinderen elders ondergebracht. In binnen- en buitenland is een storm van kritiek losgebarsten op het scheiden van ouders en kinderen.

„Ik denk dat we dit moeten oplossen, we moeten samenkomen en dit oplossen”, sprak McConnell richting de Democraten. Nummer twee binnen de fractie John Cornyn zei dat het doel was binnen enkele dagen de kwestie op te lossen.

De leider van de Democraten in de Senaat wees nieuwe wetgeving af. Volgens Chuck Schumer is dat „niet de weg om te gaan” omdat Trump zijn beleid gewoon kan aanpassen.

De Republikeinen hebben een kleine meerderheid van 51 tegen 49 in de Senaat. Voor nieuwe wetgeving zijn zestig stemmen nodig.

