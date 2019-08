Dreigende oorlogstaal van milieuclub

Premier Rutte kreeg een brief van de milieu-activisten met dreigende taal. Ⓒ EPA

NIJMEGEN - De milieu-activistische club MOB dreigt premier Rutte in een persoonlijke brief met ’oorlog’. Als het kabinet niet alsnog de natuur beter beschermt, „dan zullen wij dat interpreteren als oorlogsverklaring”, aldus het epistel dat is bezorgd in het Torentje.