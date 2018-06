Vroegpensioen te duur voor lager opgeleiden

We gaan steeds later met pensioen, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 waren we gemiddeld al bijna 65 jaar voor we van de oude dag konden gaan genieten, ruim drie jaar ouder dan tien jaar daarvoor. Maar het zijn vooral de mensen die kort in de schoolbanken zaten, die langer aan het werk blijven.

Hoger en lager opgeleiden gingen tien jaar geleden nog ongeveer tegelijk met pensioen, maar sindsdien wordt het gat tussen de verschillende groepen steeds groter.

„Lager opgeleiden kunnen het zich simpelweg niet permitteren om met vroegpensioen te gaan”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

