Gevaar voor meer missers met tbs’ers

De Mesdagkliniek, die op deze archieffoto bezoek krijgt van de brandweer in verband met een brandje in de werkplaats, is een van de tbs-klinieken waar het personeel gebukt gaat onder de zware werkdruk. Ⓒ Martin Nuver

Zonder snel ingrijpen in de forensische psychiatrie is de kans op nieuwe incidenten rond veroordeelden als Michael P. levensgroot. Jonge behandelaars in klinieken bezwijken na een paar jaar onder de druk, het drugsgebruik is soms exorbitant en de enorme administratiedruk slurpt de broodnodige behandeltijd op.