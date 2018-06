Terrorist Abdeslam heeft blindedarmontsteking

Bij de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 vielen 130 doden. Abdeslam zit in een Franse cel in afwachting van zijn proces. In België is hij veroordeeld tot twintig jaar cel voor een schietpartij in Vorst.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik