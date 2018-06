Zwaar beroep trekt aan het kortste eind

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de gemiddelde pensioenleeftijd laten in elk geval één ding zien: het is de regering gelukt om mensen langer te laten werken (en dus later met pensioen te laten gaan). In 2006 werkte nog maar 12 procent van de Nederlandse 65-plussers, in 2017 was dat opgelopen tot maar liefst 62 procent. Nog een cijfer: in 2006 waren we gemiddeld 61 toen we met pensioen gingen, inmiddels al bijna 65. Als je tien jaar geleden op de buurtbarbecue vertelde dat je op je 64e nog werkte, werd je raar aangekeken. Nu kijken we er niet meer van op als diezelfde 64-jarige zegt dat hij nog twee of drie jaar door moet.