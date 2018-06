Omstreden anti-nepnieuwsbureau blijft

De Tweede Kamer nam begin maart een motie van VVD en SP aan waarin het kabinet wordt opgeroepen om in Brussel te pleiten voor het afschaffen van EUvsDisinfo. Zeker omdat die organisatie ten onrechte Nederlandse nieuwsorganisaties had beschuldigd van nepnieuws, hadden Kamerleden weinig vertrouwen in het Brusselse bureau. Maar de Kamer had ook meer principiële bezwaren: media moeten de overheid controleren en niet andersom, stelden politici. Als het andersom gebeurt, kan de persvrijheid zelfs in het geding komen, waarschuwden zij.

Minister Ollongren zegt nu dat zij in Brussel heeft aangegeven dat het Nederlandse parlement van de organisatie af wil, maar dat zij daar geen gehoor vindt. De andere EU-landen zouden het bestrijden van nepnieuws te belangrijk vinden en willen de organisatie behouden.

Het zorgde voor cynisme bij PVV-Kamerlid Bosma over de Europese politiek. „De minister heeft een beetje rondgekeken en zegt nu: ’ze willen niet’. We kunnen moties aannemen wat we willen. Maar de trein dendert door.”

Stelling

In een Kamerdebat dinsdagavond over het onderwerp trok Forum-voorman Thierry Baudet veel aandacht. Hij stelde dat journalisten bij de publieke omroep geen stelling zouden mogen nemen. Zijn collega-politici zagen in deze stelling juist een aanval op de vrije pers. Als de publieke omroep vindt dat een journalist over de schreef gaat, moet die de verslaggever berispen, dat is niet de taak van de politiek, meende bijvoorbeeld D66. Baudet wilde bijvoorbeeld dat weerman Gerrit Hiemstra ontslagen wordt vanwege diens uitingen over klimaatverandering.

Nadat Baudet hierover werd bevraagd, vroeg hij om een minuutje denkpauze. Hij wilde over zijn antwoord nadenken, terwijl hij achter het spreekgestoelte stond. De hoogst ongebruikelijke stilte die daarop volgde vonden andere Kamerleden maar gek, maar Baudet vond de denkpauze juist het bewijs dat hij niet alles helemaal dichttimmert met zijn voorlichters.

CDA-Kamerlid Van der Molen was later op de avond helemaal klaar met de overpeinzingen van zijn collega, liet hij in een uitval merken. Volgens hem worden Kamerleden door de kiezers op pad gestuurd om ook daadwerkelijk iets te vinden en voorbereid aan debatten te beginnen.

Lastige discussie

Baudet kwam tot de slotsom dat er maar helemaal beter geen ’staatsomroep’ kan zijn, als je echt geen bemoeienis van de politiek wil. Als er een publieke omroep is, zal de politiek er immers altijd eisen aan stellen, betoogde hij. Ook aan wat journalisten op een dergelijke zender doen, al is dat een heel lastige discussie. „We zouden het natuurlijk ook niet toestaan als de journaallezer met een button op zit met ’stem VVD’”, zei Baudet om aan te tonen dat de politiek echt niet bij elke uiting van journalisten op de handen blijft zitten.