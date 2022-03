LIVE | Zelenski: onderhandelingen vooralsnog zonder concreet resultaat

’ Onderhandelingen vooralsnog zonder concreet resultaat ’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski stelt dat de onderhandelingen met Rusland vooralsnog „niets concreets” hebben opgeleverd. In zijn dagelijkse videoboodschap zegt Zelenski dat hij „de mooie woorden” niet gelooft en daarom ook twijfelt aan de Russische bewering dat troepen zich terugtrekken.

Het Kremlin beloofde eerder deze week de militaire operaties tegen Kiev en de noordelijke stad Tsjernihiv drastisch terug te schroeven. Woensdag meldde het ministerie van Defensie in Moskou juist dat de troepen zich hergroeperen om zich te gaan richten op de „bevrijding” van de separatistische Donbas-regio in het oosten van het land.

Dat Rusland zich terugtrekt is volgens Zelenski een direct gevolg van de succesvolle Oekraïense verdediging. De president bevestigt de voorbereidingen van een nieuwe aanval op de Donbas in zijn videoboodschap. „Maar wij geven niets weg. We zullen vechten voor elke meter van ons grondgebied”, aldus de president.

De toon van Zelenski over de onderhandelingen is vergelijkbaar met die van het Kremlin. „We kunnen niet stellen dat er iets veelbelovends of enige doorbraak was”, zei de Russische woordvoerder Dmitri Peskov woensdag over de gesprekken.

De Oekraïense president bedankt in zijn videoboodschap zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden voor de woensdag toegezegde financiële hulp van 500 miljoen dollar. Hij vindt de Amerikaanse steun „van levensbelang” en het laat wat hem betreft „de kracht van de democratische wereld zien.”

Zelenski meldt ook dat hij de Oekraïense ambassadeurs in Marokko en Georgië terugroept. „Als er geen wapens geleverd worden of sancties voor Russische bedrijven komen, zoek dan een andere baan”, stelde de president, die de landen verwijt „tijd te verspillen.”

3.42 - Biden ontmoet ouders van in Rusland opgesloten ex-marinier

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag de ouders van Trevor Reed ontmoet, een Amerikaanse ex-marinier die in Rusland een gevangenisstraf van negen jaar uitzit.

Volgens woordvoerster Jen Psaki van het Witte Huis doet Biden er alles aan om "ten onrechte opgesloten Amerikanen in Rusland en elders in de wereld vrij te krijgen". Reed zit vast omdat hij agenten zou hebben aangevallen na een feest in Moskou. Zijn straf werd vorig jaar in hoger beroep door Russische rechters gehandhaafd.

Er is sinds de Russische invasie in Oekraïne extra aandacht voor Amerikaanse staatsburgers die vastzitten in Rusland. Twee weken geleden werd duidelijk dat de Amerikaanse basketbalinternational Brittney Griner langer in voorarrest moet blijven in Moskou. Een voormalige functionaris van het Pentagon zei te vrezen dat Griner door Rusland ingezet zou kunnen worden als gijzelaar.

Voordat de oorlog met Oekraïne begon, waren er speculaties over een gevangenenruil tussen de VS en Rusland. Daar zou naast Reed ook Paul Whelan bij betrokken kunnen worden. Deze Amerikaanse ex-marinier werd in 2020 in Rusland veroordeeld tot zestien jaar celstraf vanwege spionage.

2.47 - Britse inlichtingendienst: moraal Russische soldaten is laag

De moraal onder Russische soldaten is laag, troepen zouden weigeren bevelen op te volgen en er is aan de Russische kant een tekort aan wapens. Ook zouden de Russen tijdens de oorlog in Oekraïne per ongeluk een eigen vliegtuig uit de lucht hebben geschoten, meldt de chef van de Britse inlichtingendienst GCHQ tijdens een werkbezoek aan Australië.

De uitspraken van GCHQ-chef Jeremy Fleming in Canberra sluiten volgens The New York Times aan bij informatie die de Amerikaanse inlichtingendiensten de afgelopen weken prijsgaven. Volgens Fleming heerst er „chaos” binnen het Russische leger, dat wordt geteisterd door allerhande problemen.

De inlichtingenchef gaat niet verder in op details. Zo is het niet duidelijk waar Russische troepen het eigen toestel neergeschoten zouden hebben.

De bewering van Amerikaanse inlichtingendiensten dat de Russische president Vladimir Poetin verkeerd wordt geïnformeerd, klopt volgens Fleming. „Zijn adviseurs zijn bang hem de waarheid te vertellen”, aldus de chef.

Zelenski spreekt leden van de Tweede Kamer toe

President Volodimir Zelenski van OekraÏne spreekt donderdagochtend via een rechtstreekse videoverbinding de leden van de Tweede Kamer toe. Dat gebeurt op verzoek van Zelenski zelf, wiens land vorige maand werd aangevallen door Rusland. Het is voor het eerst dat een buitenlandse regeringsleider een rede houdt tijdens een vergadering van de Kamer in de plenaire zaal.

Nederland steunt de regering in Kiev in de strijd tegen de Russische strijdkrachten. Het kabinet stuurt wapens naar Oekraïne en was vanaf het begin voorstander van harde strafmaatregelen tegen het bewind van de Russische president Vladimir Poetin. Een grote meerderheid in de Kamer steunt deze lijn van het kabinet.

Zelenski heeft de afgelopen maand al redes gehouden voor de parlementen van de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Denemarken, Israël, Duitsland en het Europese Parlement. Het is een manier om de landen te danken voor hun steun en om opnieuw hulp te vragen in de strijd tegen Rusland. De Oekraïense president spreekt donderdagmiddag de Belgische Kamer toe.

In eerste instantie was premier Mark Rutte niet welkom bij de toespraak. Deze week maakte Kamervoorzitter Bergkamp bekend dat hij toch kan komen. Ze nodigde naast hem ook de ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) uit. Ze zullen in de voorzittersloge plaatsnemen. Na afloop is er een debat in de Kamer over de toespraak van Zelenski.

1.29 uur - ’Nu geen aanleiding panden te vorderen voor opvang’

Het is volgens het kabinet vooralsnog niet nodig om gebouwen op te eisen om onderdak te bieden aan Oekraïense vluchtelingen, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) aan de Tweede Kamer. Hij ziet „voor de activering van dergelijke (verdergaande) noodbevoegdheden, waarbij ook grondrechten in het geding zijn, op dit moment onvoldoende aanleiding.”

Van der Burg kondigde woensdag het noodrecht af, waardoor gemeenten toch verplicht zijn om vluchtelingen op te vangen. Burgemeesters in het Veiligheidsberaad zouden het kabinet eerder hebben ook gevraagd om de om mogelijkheid panden te vorderen, wat met een noodwet kan worden geregeld.

Voorlopig is dat dus niet nodig, zegt Van der Burg. En het kabinet hoopt „dat het ook in de toekomst niet noodzakelijk wordt hiertoe over te gaan.”

1.26 uur - ’Snel meer Oekraïense tolken nodig in de zorg’

Zorgverleners moeten „indien nodig laagdrempelig en zonder administratieve lasten een professionele tolk kunnen inzetten” om goed met Oekraïense patiënten te communiceren. „Dit moet zo snel mogelijk georganiseerd worden”, zegt Eric van der Burg, de staatssecretaris die over asiel gaat.

Vooral voor zorgverleners die veel Oekraïense vluchtelingen behandelen is de normale werkwijze voor tolken „onvoldoende passend.” In die gevallen kunnen zorgverleners dus een beroep doen op professionele tolken.

Het kabinet zet voor de periode tot en met juni van dit jaar 1,6 miljoen euro opzij voor het inhuren van professionele tolken. Maar Van der Burg wijst erop dat er een gebrek is aan „tolken die de juiste taal spreken.” In sommige gevallen moeten zorgverleners dus op een andere manier zien te communiceren met hun Oekraïense patiënten. Het ministerie van Volksgezondheid gaat hierover praten met de betrokken partijen.

1.12 - Gesprekken tussen Oekraïne en Rusland vrijdag digitaal voortgezet

De onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland worden vrijdag digitaal voortgezet, meldde de Oekraïense onderhandelaar David Arachamia woensdag. Oekraïne was volgens Arachamia graag opnieuw fysiek om de tafel gegaan, maar Rusland weigerde dit. Volgens het Kremlin moet er eerst verder gewerkt worden aan een verdrag tussen de twee landen.

De vredesonderhandelingen werden woensdag weinig hoopvol beëindigd nadat het Kremlin "niet kon stellen dat er iets veelbelovends of enige doorbraak was". Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski zei in zijn dagelijkse videoboodschap dat de gesprekken "niets concreets" hebben opgeleverd.

Delegaties van beide kanten waren een dag eerder nog positief over onderhandelingen in Istanbul, waarbij Oekraïne onder meer voorstellen deed over toekomstige neutraliteit en Rusland beloofde troepen terug te trekken.

1.10 uur - Kabinet: 23 miljoen voor zorgkosten Oekraïense vluchtelingen

Het kabinet zet 23 miljoen euro opzij voor de vergoeding van zorgkosten van Oekraïense vluchtelingen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) meldt dit aan de Tweede Kamer. Het kabinet maakte eerder al bekend de kosten te vergoeden voor Oekraïense vluchtelingen, die onverzekerd zijn voor medisch noodzakelijke zorg.

Voor hen bestaat een speciale regeling op basis waarvan zorgaanbieders gecompenseerd worden. Het kabinet heeft besloten de zorgkosten voor de eerste helft van het jaar te compenseren en verwacht dus dat dit ongeveer 23 miljoen zal kosten.