CU: Schakel thuisfront van agent in om PTSS te herkennen

Kamerlid Stieneke van der Graaf wil op die manier PTSS, wat vreselijk ingrijpend is voor de agenten, beter bestrijden. Ze wil dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) onderzoek gaat doen naar de door haar voorgestelde ’thuisfrontcheck’.

„Het belang van partners en gezinnen is voor agenten natuurlijk enorm. Partners en gezinnen zijn de eersten die hiermee te maken krijgen”, stelt het Kamerlid. Als bij agenten PTSS is vastgesteld, bestaan er nu al partnerprogramma’s. „Ik wil dat de overheid gezinnen ook helpt in het traject daar vóór: vroegtijdig signaleren en een plek waar zij terecht kunnen.”

Van der Graaf ziet dat agenten eigenlijk ’voortdurend op missie zijn’. „De impact daarvan is groot, ook op de omgeving. Denk aan agenten die te maken hebben met geweldsituaties, arriveren op plaatsen van delict of zaken waarbij mensenhandel of misbruik van kinderen aan de orde is.”