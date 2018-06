Nederland zet speciale diplomaat in tegen cyberaanvallen

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) maakt dit vandaag bekend tijdens een cybercongres in Den Haag. Behalve het aanstellen van cyberdiplomaten komen er meer cyberjuristen op het ministerie en een team van specialisten om de 140 diplomatieke posten bij te staan met cyberkwesties. Diplomaten op de posten worden geregeld naar Den Haag gehaald om op digitaal vlak te worden bijgespijkerd. Voor cyberdiplomatie komt structureel 3 miljoen euro extra beschikbaar.

De inzet op cyber moet ervoor zorgen dat bedrijven en overheidsinstellingen weerbaarder worden tegen cyberaanvallen en digitale spionage. Ook moeten aanvallen en hun veroorzakers sneller worden ontdekt en de daders ter verantwoording worden geroepen. Nederland is volgens Blok koploper in de strijd tegen straffeloosheid bij cybermisdaad. Bestaand internationaal recht geldt in principe ook in het digitale domein. Zo mag je in vredestijd elkaars infrastructuur niet aanvallen en geldt in oorlog dat burgers zoveel mogelijk worden ontzien. Alleen onderkennen veel landen die principes niet, vooral niet de ’slechteriken’ in cyberspace als Rusland, China, Iran en Noord-Korea. Ook hier ligt een missie van de cyberdiplomaat.

Die werkt overigens als een gewone diplomaat. In Washington zal hij bijvoorbeeld contacten onderhouden bij techbedrijven van Silicon Valley, in de defensie-industrie en bij de Amerikaanse overheid. Zo weet hij wie hij moet bellen bij Apple of Google als er een cyberaanval is en is hij snel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.