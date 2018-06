Met boswachter of dierenarts naar de grote grazers

Met de boswachter en eventueel een dierenarts kunnen kleine groepjes belangstellenden de komende tijd zien hoe het gaat met de konikpaarden, Heckrunderen en edelherten in het natuurgebied tussen Lelystad en Almere. Inschrijven kan vanaf volgende week. Bezoekers worden geacht zich aan de huisregels in het natuurgebied te houden waar rust voor de dieren belangrijk is, aldus Staatsbosbeheer dat op veel belangstellenden rekent.

Afgelopen winter was er veel te doen over het gebrek aan voedsel en het niet bijvoeren van de dieren in de Oostvaardersplassen. De provincie Flevoland besloot de wilde dieren toch te laten bijvoeren. Ruim 3200 grote grazers overleefden de winter niet.