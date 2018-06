Nationale vliegtaks moet schatkist spekken

D66-staatssecretaris Snel (Financiën) grijpt daarom naar nationale maatregelen om alsnog 200 miljoen euro per jaar bij elkaar te harken. Binnenkort stuurt hij hierover een brief naar de Tweede Kamer. De eerste voorkeur gaat nu uit naar een vliegbelasting op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen. Als dat niet lukt, moeten Nederlandse reizigers via een tickettaks boeten om de schatkist te spekken.

De afgelopen maanden is er verwoed getracht om op Europees niveau tot afspraken over een heffing te komen. Het lukt echter niet om bijtijds de handen op elkaar te krijgen. In de tussentijd wordt er met buurlanden nog wel verder gesproken in de hoop uiteindelijk alsnog tot een gezamenlijke heffing te komen. Als dat lukt, zou Snel de nationale maatregelen weer willen afschaffen.

Met name de invoering van een tickettaks – waarbij overstappende reizigers worden ontzien – is omstreden. Luchtvaartmaatschappijen vrezen een herhaling van zetten van de vorige vliegtaks in 2008. De heffing ging na een jaar van de baan omdat reizigers massaal op de vlucht gingen naar luchthavens vlak over de grens.

Mocht het inderdaad tot een tickettaks komen, dan staan de tarieven alvast opgesomd in het regeerakkoord: zeven euro voor vluchten binnen de Europese Unie, 22 euro voor middellange afstanden en circa 40 euro voor verre reizen. Hoe de andere nationale optie, een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen, zal worden doorberekend aan reizigers is nog niet duidelijk. De woordvoerder van Financiën benadrukt in een reactie dat Snel zoveel mogelijk alle opties openhoudt tot 2021, mocht er bijvoorbeeld nog een wonder in Brussel gebeuren. Schiphol werkt achter de schermen aan een eigen variant voor een heffing. Het is onduidelijk of dit alternatief kans van slagen heeft.