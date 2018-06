Paffen bij padvinders voortaan taboe

„Zo bieden we kinderen de kans om in een gezonde omgeving te spelen en hun grenzen te verleggen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen. En dat alles zonder het verkeerde voorbeeld te krijgen van de volwassenen om hen heen”, aldus directeur Fedde Boersma van Scouting Nederland.

Zijn organisatie moedigt leden ook het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld ouders die roken als ze hun kinderen brengen of ophalen. De grondlegger van scouting, dat in een ver verleden padvinderij heette, is de Brit Lord Robert Baden-Powell. Scouting Nederland heeft 110.000 leden.

De Alliantie Nederland Rookvrij is een initiatief van het Longfonds, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.