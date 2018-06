Ruim 180 vermist na ongeluk ferry Tobameer

Het schip kwam in problemen toen het in slecht weer op weg was gegaan van Simanindo naar Tigaras. De omstandigheden bemoeilijken het zoeken naar drenkelingen, zei een woordvoerder van de Indonesische rampenbestrijdingsdienst. Tot nu toe zijn er achttien overlevenden gevonden en twee lijken geborgen.

Danau Toba is het grootste vulkanische kratermeer ter wereld, van ongeveer 100 bij 31 kilometer. Het gebied is populair bij toeristen. Veel Indonesische families vierden de afgelopen dagen het Suikerfeest op het schiereiland Samosir.