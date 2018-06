Bijna 1000 kilo heroïne onderschept in België

ANTWERPEN - De Belgische douane heeft een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan in de Antwerpse haven. In een container met calciumcarbonaat die was bestemd voor een bedrijf in Kontich, zat ruim 954 kilo heroïne verstopt. De partij, die een straatwaarde heeft van 55 miljoen euro, kwam uit de haven van Bandar Abbas in Iran.