Blok in Kabul na besluit uitbreiding missie

Circa honderd Nederlandse militairen dragen bij aan NAVO-missie Resolute Support. In de noordelijke stad Mazar-e-Sharif trainen en assisteren zij de hogere officieren van het veiligheidsapparaat. Daarnaast gaan nog dit jaar de commando’s daar Afghaanse elite-eenheden trainen. Er is vooruitgang in Afghanistan, maar de steun van Nederland blijft nodig, aldus Blok.

Hij was maandag in Mazar-e-Sharif en sprak daar met Nederlandse militairen in hun kamp. Ook ging hij langs bij een ontmijningsproject. Een dag later sprak de minister in de hoofdstad Kabul met president Ashraf Ghani en de Amerikaanse generaal John Nicholson, de commandant van de NAVO-missie.