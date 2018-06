Kabinet: toch vier gevangenissen dicht

Volgens ingewijden wordt nu besloten om de gevangenissen in Zoetermeer, Zeist, Almere en het Noord-Hollandse Zwaag dicht te doen. Door te kiezen voor deze plekken hoopt het kabinet de locaties buiten de Randstad te ontzien. De gedachte is dat het voor het personeel daar moeilijker is om ander werk te vinden.

Het ministerie voor Rechtsbescherming wil nog niet bevestigen dat vier gevangenissen moeten sluiten. ,,Het besluit is nog niet genomen’’, zegt een woordvoerster. Dekker laat verder weten dat hij de Tweede Kamer nog voor het zomerreces, dat over drie weken begint, gaat informeren over zijn plannen.