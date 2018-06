Meldpunt gevaarlijke situaties rondom spoor

Een kwart van de incidenten wordt veroorzaakt door (bijna) aanrijdingen met vrachtwagens, aldus ProRail. Zo botste in april vorig jaar bij Wouw een passagierstrein op een bewaakte overgang tegen een dieplader en was het bij Deurne een paar dagen daarvoor raak toen een goederentrein en een graafmachine botsten.

Het ongeval bij Wouw vond volgens een woordvoerder van ProRail plaats doordat een lantaarnpaal verkeerd stond, waardoor grote vrachtwagens een moeilijke draai moesten maken. „Maar het gaat ook over veel bijna-ongelukken en aanrijdingen tegen spoorviaducten”, aldus een woordvoerder van ProRail.

Ook verkeersopstoppingen

Bij het meldpunt kunnen beroepschauffeurs terecht als er bijvoorbeeld sprake is van onduidelijkheden op de weg of onhandig geplaatste objecten. Ook plekken waar vaak verkeersopstoppingen plaatsvinden rondom het spoor kunnen worden gemeld, zegt de woordvoerder. „Dat kan leiden tot een situatie waarbij een chauffeur niet goed weet wat te doen en dat is bij overwegen natuurlijk levensgevaarlijk.”

Vrachtwagenchauffeur en zanger Henk Wijngaard werkt mee aan de campagne, die bestaat uit spotjes op de radio en een filmpje op social media.