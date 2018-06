Festival Amsterdam wil beleidsmakers inspireren

Gedurende vijf dagen vinden verschillende conferenties plaats waarbij bezoekers zich kunnen uitspreken over wat ze aan het hart gaat. Festivaldirecteur Egbert Fransen verwacht ook dat buitenlandse sprekers tips hebben voor Amsterdam, bijvoorbeeld over hoe ze moeten omgaan met de groeiende drukte in de stad.

Komend weekend vinden er tientallen activiteiten plaats, zoals stadsexpedities, exposities en workshops. De organisatie rekent op 30.000 bezoekers. Het is de bedoeling dat het festival jaarlijks terugkeert en volgend jaar verder uitbreidt, zegt Fransen.