Ouders Ximena willen alsnog schadevergoeding

Terwijl Robert en Manuela het verlies van hun dochter verwerken, moeten zij ook hun eigen zaak draaiende houden. Al het geld dat ze krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven steken zij daar naar eigen zeggen in.

Ook kosten voor psychische hulp - de broer van Ximena zit nog steeds in therapie - willen ze vergoed zien, legt Robert uit: „Na zoveel jaar wordt er niks meer vergoed en dat vind ik oneerlijk. De dader krijgt slaappilletjes en hulp wanneer die dat nodig heeft en wij moeten die zelf betalen.” Volgens het stel is hen tijdens de strafzaak in 2013 geadviseerd geen schadevergoeding te vragen.