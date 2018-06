Muizen eten zich vol met roepies

Het duurde drie weken, alvorens er een monteur werd gestuurd naar een kapotte geldautomaat in het plaatsje Tinsukia. Die deed een opmerkelijke ontdekking: muizen hadden in die tijd bijna de helft van het briefgeld tot pulp verwerkt. Net geen 1,25 miljoen roepie was opgeknaagd door het ongedierte, terwijl zo’n 1,7 miljoen nog gered kon worden.

De politie gaat zich niet met de zaak bemoeien, omdat er geen misdrijf heeft plaatsgevonden: „Als de automaat door schorriemorrie was gesaboteerd dat de biljetten had beschadigd, was er een rol voor ons geweest. Maar in dit geval waren het slechts stoute muizen.”