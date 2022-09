Man gewond door steekpartij in Eindhoven

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Novum RegioFoto

EINDHOVEN - Een man is zaterdag rond 23.30 uur neergestoken op de Hudsonlaan in Eindhoven. Hij is volgens de politie gewond geraakt en met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden.