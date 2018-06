Verdachte in zaak doodgestoken Nick Bood (16) voor de rechter

Vorige week werd hoofdverdachte Yasin (16) al voorgeleid, maar tot een eis kwam het toen niet. Daarom wordt de jeugdige verdachte donderdag opnieuw voorgeleid.

Onze verslaggever Koen Nederhof volgt de zaak. Lees zijn tweets onderaan dit bericht.

Yasin gaf vorige week aan weinig meer te weten van de avond waarop Bood (16) in Zaandam werd doodgestoken om een drugsschuld. Die zitting was geheel achter gesloten deuren, omdat Yasin minderjarig is.

Ook een deel van de zitting van woensdag is niet openbaar. Mocht het nodig zijn, dan gaat de zitting van Mads donderdagmiddag verder.