Deventer vreesde verstoring EK vrouwenvoetbal door met aanslag dreigende asielzoeker

Lieke Martens van het Nederlands vrouwenelftal in duel met Sarah Puntigam van Oostenrijk in de Adelaarshorst in Deventer. Ⓒ ANP

De gemeente Deventer heeft vorig jaar zomer tijdens het EK vrouwenvoetbal een asielzoeker een gebiedsverbod opgelegd, uit vrees dat hij het toernooi zou verstoren. De asielzoeker, die toen woonde in het azc in Schalkhaar, had volgens de gemeente eerder op verschillende plekken in het land gedreigd met een terroristische aanslag. Dat staat in gemeentelijke stukken die de Stentor in handen heeft.