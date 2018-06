Vuurwerkramp was ’bedrijfsongeval’

Bij de vuurwerkramp vielen 23 doden en raakten ongeveer 950 mensen gewond. Circa 1500 werden verwoest, waardoor zo’n 1250 mensen dakloos werden. De oorzaak van de ramp is niettemin nooit helemaal duidelijk geworden.

Eigen onderzoek

Klokkenluider Paul van Buitenen, een voormalige Europees ambtenaar die fraude binnen de Europese Commissie onthulde, kwam woensdagmorgen met zijn eigen onderzoek naar buiten. Dat belicht in 880 pagina’s de rol van de overheid.

Van Buitenen begon vier jaar geleden aan zijn onderzoek op verzoek van oud-politieman Paalman, die werd ontslagen nadat hij openlijk kritiek leverde op collega’s en het OM.

Te zwaar vuurwerk

In het officiële onderzoek naar de ramp, dat de Commissie Oosting meteen na de tragische gebeurtenis uitvoerde, wordt S.E. Fireworks ervan beticht dat te veel en te zwaar vuurwerk te hebben opgeslagen. Van Buitenen concludeert nu op basis van eigen onderzoek dat dit niet klopt. Volgens hem is de toentertijd gebrekkige regelgeving rondom het opslaan van vuurwerk de werkelijke reden van deze ramp. Om dit gegeven naderhand te verbloemen zou het OM bewust de schuld in de schoenen van S.E. Fireworks hebben geschoven en is geprobeerd André de Vries uit Enschede als brandstichter veroordeeld te krijgen. Daarbij is ook de rechterlijke macht misleid, zo denkt Van Buitenen.

Wat er die bewuste zaterdagmiddag dan wel heeft plaatsgevonden bij S.E. Fireworks, is nooit helemaal opgehelderd. Enschedeër André de Vries werd in 2002 veroordeeld voor het veroorzaken van de vuurwerkramp, maar werd daarvan later weer werd vrijgesproken. Ook het vandaag gepubliceerde rapport geeft geen antwoord op de vraag hoe het eerste vonkje is ontstaan. ..Daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar dat neemt steeds vastere vormen aan”, beweert Paalman. En verwijzend naar de vermeende ‘oogkleppen’ bij overheid en politie: ,,De oorzaak van de ramp kan wel opgelost worden, maar mág die ook opgelost worden?”