Consumentenbond haalt 1000 nepwebshops offline

De bond deed onderzoek naar webwinkels die met hoge kortingen merkkleding of luxe producten aanbieden, maar in werkelijkheid nepproducten verkopen of soms zelfs helemaal niets leveren. De winkels maken in veel gevallen gebruik van bestaande, in onbruik geraakte domeinnamen. Het voordeel is dat zo’n webadres al bekend is bij Google en daardoor hoger in de zoekresultaten komt.

De Consumentenbond maakte een lijst van tweeduizend verdachte sites, zoals nikeschoenen.co.nl en klassieke-autos.nl. De meeste sites waren bij vier hostingpartijen geregistreerd: een Nederlandse, een Duitse, een Indiase en een Amerikaanse. De Nederlandse en Duitse partijen haalden eerder al 850 sites offline. De Amerikaanse en Indiase hebben er nu nog eens duizend uit de lucht gehaald.