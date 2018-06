’Mensen besmetten elkaar snel’

Ik ga mensen met griep in principe uit de weg. Maar ik kon niet voorkomen dat een cliënte bij Kruidvat luid proestend haar bacillen stond te verspreiden, geen enkele rekening met anderen houdend. Het lijkt erop of mensen het heel normaal vinden elkaar te besmetten. In mijn geval volgt vaak forse longontsteking. Ik heb nu twee jaar achter elkaar een vakantie moeten annuleren.

De griep verspreidt zich door het gedrag van mensen. Het is nog begrijpelijk als je moet werken, dat je griep kan opliopen. Maar het is voor mij onbegrijpelijk dat je op visite gaat als je grieperig bent en iedereen aansteekt.

Mirta Haan