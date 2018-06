’Beloon gezonde eters’

We zitten allemaal vol met bacterieën en virussen, zonder dat we iets merken. Pas als de weerstand daalt slaan die toe. En weerstand is iets dat met héél goede voeding en extra vitaminen te maken heeft. Iets waar de farmaceuten maar geen patent op kunnen krijgen. Vandaar de vele misleidende intentingscampagnes. Beloon dus liever mensen die junkfood mijden.

R.G.W. Hamers, Landgraaf