Eritrea stuurt delegatie naar vijand Ethiopië

Abiy Ahmed heeft begin deze maand uitlatingen gedaan die wijzen op de bereidheid van zijn land zich met Eritrea te verzoenen: „We moeten onze inspanningen richten op vrede en verzoening, we moeten ons afkeren van stomme conflicten en alles gaan doen om armoede te bestrijden.”

De relatie tussen Ethiopië en Eritrea wordt overschaduwd door grensconflicten. In de jaren 1998 - 2000 voerden de twee landen daar nog een bloedige oorlog over. De huidige impasse tussen de twee staten is door het bewind van Afewerki als „geen oorlog en geen vrede” betiteld. Afewerki heerst sinds 1993 over de Afrikaanse land. Volgens waarnemers is de vijandige relatie tot Ethiopië het voornaamste excuus van Afewerki voor zijn militaristische schrikbewind. Dat heeft het geïsoleerde Eritrea ook de bijnaam ’het Noord-Korea van Afrika’ opgeleverd.

Doorbraak

De aankondiging van Abiy Ahmed dat Ethiopië bereid is een vredesakkoord uit 2000 uit te voeren, lijkt een doorbraak in het conflict. De uitvoering van dat akkoord zou betekenen dat Ethiopië onder meer de destijds ingenomen plaats Badme aan Eritrea overdraagt. Dat is een voorwaarde voor het Eritrese regime om met Addis Abeba in gesprek te gaan.

Het verloop van de omstreden grens tussen beide landen is in 2002 door het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag vastgelegd. Het werd niet door Ethiopië erkend.