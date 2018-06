Wij, als ervaren Canada-reizigers, wilden naar St. Thomas in Canada in verband met een herdenkingsdienst van een overleden familielid. Gelukkig waren we ruim op tijd op Schiphol want sinds kort moet je een ETA-verklaring hebben (visa) en die konden we in tien minuten zelf invullen tijdens een kopje koffie. Echter het formulier was in het Engels of Frans. Je mocht geen tikfout maken want dan kon je weer opnieuw beginnen en de wifiverbinding op Schiphol viel regelmatig weg. We zagen de klok verder tikken. Ten einde raad vroegen we een leidinggevende vrouw van AirTransat om hulp. Met behulp van haar en haar telefoon, die aangaf wat de fouten waren, (bijv. een punt vergeten), konden we ons vliegtuig halen. Heel hartelijk bedankt mevrouw van AirTransat.

Jan en Annemarie Swinkels, Frans en Willy van den Oever