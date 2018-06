Waarschuwing voor gevaarlijke kindertrompet

De ’Trumpet’, met artikelnummer 53204, is onder meer verkocht bij verschillende winkels van Intertoys. Het blaasinstrument lag in de schappen tussen augustus vorig jaar en juni van dit jaar. „Indien u in bezit bent van dit speelgoed dan verzoeken wij u om het gebruik daarvan onmiddellijk te stoppen”, waarschuwt de leverancier Toi-Toys zelf.

Consumenten kunnen het product terugbrengen naar de winkel, ze krijgen dan hun geld terug.