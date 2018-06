Getoeter luchtalarm wekt Gelderlanders

Daardoor klonk een testtoon, een soort claxonstoot. Die klinkt anders dan het echte luchtalarm, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. „Dan was er wel paniek uitgebroken. Maar wij zijn niet overstroomd door telefoontjes van bezorgde burgers.”

’Excuses’

De toon kwam uit alle palen in het gebied van Noord- en Oost-Gelderland. Volgens de woordvoerder zijn er gelet op berichten op Twitter wel mensen wakker van geschrokken. „Wij willen onze excuses maken voor deze vroege wake-up call.”

Hoe vaak er claxonstoten te horen waren, is overigens onduidelijk. Volgens de woordvoerder had dat slechts één keer moeten gebeuren, maar op Twitter wordt gesproken over drie korte stoten.