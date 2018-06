30 Afghaanse militairen gedood door Taliban

Ⓒ AFP

KABUL - Bij een aanval van de Taliban in het noordwesten van Afghanistan zijn dertig militairen om het leven gekomen. Dit meldde de gouverneur van de provincie Badghis, Abdul Qafoor Malikzai. Het was de eerste grote aanval van de soennitische extremisten van de Taliban sinds het einde van een driedaags bestand dat ter ere van het moslimfeest Eid al-Fitr is acht werd genomen. Het bestand verliep zondag.