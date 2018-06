Chinees ’all you can eat’-restaurant failliet na elf dagen

Voor omgerekend 16 euro konden de Chinezen een kaart kopen waarmee ze een maand lang onbeperkt konden eten. Sommigen probeerden alles uit de deal te halen door elke dag een bezoekje te brengen aan het restaurant in Chengdu.

Maar dat bleek niet het grootste probleem: op de kaart stond geen foto, waardoor niet alleen de kaarthouder kwam eten. Zo leenden familie en vrienden de pas om onbeperkt te kunnen genieten van de Chinese gerechten.

Dikke schuld

Al na enkele dagen stonden er dagelijks 500 eters op de stoep, waardoor het personeel meer dan tien uur per dag moest werken. Op 13 juni vond het restaurant – dat in elf dagen tijd al een schuld had opgebouwd van bijna 70.000 euro – het genoeg.

„Dit is een dure les geweest”, aldus de eigenaar tegen Chengdu Commercial Newspaper. Het weerhoudt hem er echter niet van in de toekomst opnieuw een restaurant te openen, met een concept waar ongetwijfeld beter over is nagedacht.