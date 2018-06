Gast restaurant Breda ontdekt zeldzame parel in oester

Chef-kok Mark van der Horst keek met grote ogen naar het ronde, glanzende en witte voorwerp dat zijn keuken binnen werd gebracht.

„Ik heb dit in twintig jaar tijd nog nooit meegemaakt. Wij maken een oester altijd los en kijken of hij er goed uitziet, maar de parel zat blijkbaar in het vlees. De gast haalde hem opeens uit zijn mond.”

Het is ook vrij zeldzaam: maar één op de tienduizenden oesters bevat een parel. „Ik heb online even gekeken, maar hij kan zo’n 10 tot 30.000 euro waard zijn.” De kans dat de gast zich verslikt had in de parel, is niet zo groot volgens Van der Horst. „Daarvoor is het een te klein rondje.”

Gast wil parel niet

De gast schonk de parel aan het restaurant, ’als ze er maar iets leuks mee zouden doen’. Van der Horst: „We gaan hem voor de grap wel even laten taxeren en daarna kijken we wel. Misschien laat ik er wel een kettinkje van maken voor mijn dochter van 4, die zou dat heel leuk vinden.”