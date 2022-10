Britse koning Charles III officieel gekroond op 3 juni 2023

Bloomberg brengt het nieuws op basis van anonieme bronnen in het paleis. Er is nog geen bevestiging van Buckingham Palace. Charles zal 74 zij als hij gekroond wordt, waarmee hij de oudste persoon is die gekroond zal worden tot Britse koning.

De ceremonie moet kleiner en ingetogener zijn dan die van zijn moeder, koningin Elizabeth II. In 1953 waren daar 8000 mensen bij aanwezig, volgend jaar staat het maximumaantal zeer waarschijnlijk op 2000. Het is gebruikelijk dat er veel tijd zit tussen de aanvang van het koningschap en de kroning, dat was bij Elizabeth namelijk ook het geval.