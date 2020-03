Er valt momenteel weinig af te persen in de ’Big Apple’

De bars en clubs op Broadway zijn allemaal dicht. Ⓒ REUTERS

New York - Wat de grootste maffia-jagers niet lukte, lukt nu het coronavirus wel. De New Yorkse maffia zit werkeloos thuis. Nu de anders zo drukke straten van New York verlaten zijn, en het openbare leven stilligt, valt er voor de beruchte crime-families ook niets meer te halen. Bronnen binnen de politie schatten dat de Tony Soprano’s van nu tientallen miljoenen dollars aan inkomsten mislopen.