Info advocaten zaak-Henriquez niet openbaar

De nabestaanden hebben grote twijfels over de gang van zaken. Na de fatale arrestatie zijn 26 agenten gehoord als getuige. Volgens advocaat Richard Korver, die de familie bijstaat, hebben twee agenten geen gebruik gemaakt van het advocatenkantoor dat door de politie was ingeschakeld. Hun verklaringen zouden compleet anders zijn dan die van de andere agenten.

Een deel van de informatie is eerder al naar buiten gebracht, maar veel is onleesbaar gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om de tarieven van het advocatenkantoor dat de agenten bijstond. De politie wilde de tarieven niet naar buiten brengen, omdat het advocatenkantoor daardoor zou kunnen worden benadeeld. De rechtbank in Amsterdam had het verzoek van de familie eerder al afgewezen.

Overmeesterd door agenten

Mitch Henriquez overleed na zijn arrestatie in juni 2015 na muziekfestival Night at the Park in het Zuiderpark in Den Haag. Hij werd door vijf agenten overmeesterd. Henriquez had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had, waarna hij op zijn kruis wees. Twee betrokken agenten werden veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Ze gingen in hoger beroep. Dat begint waarschijnlijk eind dit jaar.

Na de dood van Henriquez was het dagenlang onrustig in de Schilderswijk, niet ver van het Zuiderpark.