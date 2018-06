’Sleutelrol’ spoorloze verdachte in heli-zaak

Dit bleek woensdagmorgen tijdens de laatste inleidende zitting in het proces voor de rechtbank in Amsterdam. L. was daar voor de eerste keer gedagvaard. Volgens de aanklaagster is zijn rol mede aan het licht gekomen tijdens de verhoren van de Colombiaanse helikopterpiloot Alvaro G.B. (55), die was ingehuurd om de helikopter te besturen. In de gesprekken die hij vooraf met hem voerde, stelde de voortvluchtige L. zich voor als vriend van A., aldus de piloot.

Neef van doodgeschoten Fransman

Volgens de officier van justitie is verder gebleken dat L. de neef was van de 30-jarige Fransman die werd doodgeschoten bij de ontsnappingspoging. Die mislukte faliekant doordat de politie vooraf was getipt en observatieteams de verdachten ruim van tevoren in de smiezen hadden. L. zou zijn neef in Frankrijk hebben opgehaald en vervolgens naar Roermond hebben gebracht. De man uit Bergen op Zoom staat gesignaleerd.

Van de acht andere verdachten in de zaak was er een al eerder op vrije voeten gesteld omdat zijn vermeende aandeel minimaal was. De zeven mannen die nog vastzaten, blijven achter de tralies tot de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak op 11 september van start gaat, zo besloot de rechtbank woensdag.

Straf van twaalf jaar

Benaouf A. zit een straf van twaalf jaar uit voor zijn regisserende rol bij de moord op Najib Bouhbouh in 2012 in Antwerpen. Na de mislukte ontsnappingspoging met de heli is A. overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.