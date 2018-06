Verdachte aanval op agente voorlopig vrij

Ⓒ ANP XTRA

UTRECHT - Een 21-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg die in maart tijdens een vechtpartij een politieagente aanviel in Amersfoort, mag voorlopig de cel uit. De rechtbank in Utrecht stemde woensdag in met een verzoek daartoe van diens advocaat. Het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich niet tegen de schorsing van de voorlopige hechtenis, op voorwaarde dat Joeri B. zich de komende maanden in een kliniek laat behandelen voor onder meer zijn drankprobleem.