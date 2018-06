Geen Steve Jobsschool in Den Haag

Onderwijsminister Arie Slob keurde de plannen in december vorig jaar af. Volgens hem was niet duidelijk welke richting het onderwijs uitgaat. De statuten gaven daar onvoldoende opheldering over. De stichting was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep bij de Raad van State. Dit beroep is nu ongegrond verklaard.

Kinderen zouden op de nieuwe school les krijgen volgens een onderwijsconcept op de grondslag van Apple-oprichter Steve Jobs. Daarbij plannen kinderen hun dag zoveel mogelijk zelf en werken ze met een iPad.