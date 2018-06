Onrust bij Turks stembureau in Den Haag

De politie besloot, aldus de lokale nieuwswebsite Regio15 het pand aan de Werf te ontruimen en bleef daarna de omgeving goed in de gaten houden om verdere confrontaties te voorkomen.

Volgens activiste Serda Demir op Twitter ging het om AKP-aanhangers, die vrijwilligers van HDP aanvielen. AKP-voorman en zittende president Erdogan had eerder in een cryptische video zijn volgelingen opgeroepen voor een ’strikte markering’ van kiezers die op de Koerdische oppositiepartij HDP stemmen. Hij wil daarmee voorkomen dat de partij de kiesdrempel haalt.

De lokale PVV heeft inmiddels vragen over de onrust gesteld en vindt ’dat het importeren van conflicten uit islamitische landen niet bevorderlijk is voor de integratie van moslims in Nederland’. De partij wil dat Den Haag stopt met het faciliteren van een stembureau. „Islamitische gebruiken brengen islamitische toestanden met zich mee”, aldus raadslid Willie Dille.

De presidents- en parlementsverkiezingen zijn in Turkije op 24 juni. Tot gisteren konden Turken in Nederland hun stem uitbrengen in Den Haag, Amsterdam en Deventer.