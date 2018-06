Nieuw instrument voor behandeling Parkinson

Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Ook minder ervaren hersenchirurgen kunnen binnenkort dankzij een nieuw instrument Parkinsonpatiënten behandelen tegen onder meer trillen. Dat scheelt in de wachtlijsten, is de verwachting. Marc Janssens ontwikkelde het instrument aan de TU in Eindhoven en promoveert er volgende week op.