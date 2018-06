Puddingtaartje kwijt in de ruimte

Leerlingen van een school in de Engelse stad Derbyshire lieten afgelopen maandag een puddingtaartje de ruimte invliegen door middel van een ballon. Een zender hield bij hoe hoog deze vloog, wat de temperatuur was op die locatie en maakte onderweg foto’s. Zo meldt The Telegraph.

Bij de laatste meting bleek het taartje zich op een hoogte van 16.000 meter te bevinden en vloog hij boven de Engelse plaats Saxilby, toen het contact verbroken werd.

Ⓒ Facebook

De school laat weten dat ze had gehoopt dat de ballon een hoogte van 35.000m zou bereiken. De zoektocht naar het baksel is nog in volle gang. Vorig jaar stuurden leerlingen al een testballon de lucht in. Die werd toen teruggevonden op een strand in Skegness. „We hopen dat dit weer gebeurt, zodat we weten welke route de pudding heeft afgelegd”, aldus een woordvoerder van de school.

Inzamelingsactie

Het experiment werd uitgevoerd om geld in te zamelen voor een goed doel. De leerlingen werden gesponsord door lokale bedrijven.