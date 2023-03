UMC: moeder geeft baby via meerdere routes essentiële bacteriën

Baby’s zijn voor hun geboorte in principe steriel, dus bacterievrij. Tijdens en na de geboorte komen ze in aanraking met allerlei bacteriën - bijvoorbeeld die uit de darmen van de moeder - en dat is belangrijk voor het opbouwen van eigen microbiomen. Een microbioom is een samenstelling van micro-organismen in en op het lichaam. Het biedt bescherming tegen allerlei ziekteverwekkers en de opbouw ervan is van invloed op het risico dat baby’s lopen op een infectie in hun eerste levensjaar.

De onderzoekers, onder leiding van het UMC Utrecht en de Universiteit van Edinburgh in Schotland, brachten in kaart via welke wegen baby’s met bacteriën in aanraking komen tijdens en pas na hun geboorte. Daarvoor werden 120 Nederlandse moeders en pasgeboren baby’s onderzocht. Ongeveer 58 procent van het microbioom van een baby is afkomstig van de moeder, concluderen de onderzoekers.

Keizersnee

„We zagen dat moeders via diverse routes bacteriën kunnen overdragen en als sommige van deze routes om de een of andere reden geblokkeerd zijn - in dit geval zagen we dat gebeuren bij de keizersnede - dan kan overdracht van microben naar het kind nog steeds via andere routes plaatsvinden”, vertelt arts-onderzoeker van het UMC Utrecht Wouter de Steenhuijsen Piters. Zo lijkt borstvoeding een belangrijker bron van bacteriën te zijn voor kinderen die via een keizersnede zijn geboren en dus minder bacteriën uit de vagina of darmen van hun moeder mee hebben gekregen. „Desondanks is niet uitgesloten dat kinderen die middels keizersnede geboren worden nog altijd essentiële microben missen.”

Van ruim 40 procent van het microbioom van pasgeborenen is de herkomst nog niet duidelijk. De Steenhuijsen Piters: „Het zou interessant zijn om ook dat deel te onderzoeken om te zien waar alle bacteriën vandaan komen; of vaders bijvoorbeeld bijdragen, of broers en zussen, of de omgeving.” Ook is meer onderzoek nodig om meer te leren over de invloed van het microbioom van zuigelingen op de lange termijn.