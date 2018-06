Turbulentie te laat opgemerkt door oude info

Ⓒ MARCEL ANTONISSE

AMSTERDAM - Dat een vlucht van Transavia van Schiphol naar Palma de Mallorca in 2016 onverwacht in zware turbulentie terechtkwam, kon gebeuren omdat de piloten niet de meest actuele weersinformatie hadden. Dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Door de turbulentie raakten drie stewardessen zwaargewond.