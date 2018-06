Arrestaties voor dumpen radioactief schroot

Het onderzoek is begonnen na meldingen van een schroothandelaar in Friesland, die enkele tientallen kilo’s afval geleverd kreeg die radioactieve stoffen bevatten. Detectiepoortjes sloegen alarm toen het afval passeerde. De handelaar waarschuwde daarop de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Volgens de autoriteit hebben de overtredingen niet tot risico’s voor mens en milieu geleid. „Als je dit een uur vast zou houden, is de blootstelling vergelijkbaar met een foto bij de tandarts”, zegt een woordvoerster van de autoriteit.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het om radioactieve metalen ballastblokken gaat, die vermoedelijk uit het ruim van een gesloopt schip komen. De politie vermoedt dat de verdachten op een goedkope manier van het afval probeerden af te komen door het te verbergen tussen ander materiaal en het zonder schroothandelaren in te lichten, aan te bieden.

Hele partij achterhaald

De hele partij is inmiddels achterhaald, meldt de politie. De ANVS heeft een tijdelijke bergplaats ingericht bij de betreffende bedrijven. Die moeten een deskundig bedrijf inschakelen om de radioactieve stoffen op een verantwoorde manier af te voeren.

De schroothandelaar uit Drenthe werd vorige week aangehouden. Maandag werden de twee handelaren uit Friesland aangehouden en woensdag volgde de arrestatie van de handelaar uit de kop van Overijssel. De laatste drie zitten nog vast. De Drentse handelaar is inmiddels weer op vrije voeten, maar wordt nog wel gezien als verdachte.