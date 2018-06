Rutte ontvangt Europees president Tusk

Tijdens de ontmoeting worden actuele ontwikkelingen in Europa besproken als voorbereiding op de Europese Raad van 28 en 29 juni, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Belangrijke punten op de top zijn migratie en de eurozone.

Rutte wordt herhaaldelijk genoemd als opvolger van Tusk, die er eind volgend jaar mee moet stoppen. De premier zei onlangs opnieuw geen kandidaat te zijn voor een topfunctie bij de Europese Unie. Volgens oud-VVD-leider Frits Bolkestein is het in het belang van Nederland als Rutte in Brussel de Europese Raad van regeringsleiders zou gaan leiden.